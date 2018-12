A valsa sempre em moda

Tempo de valsa no Bossamoderna: o gênero que, importado da Europa para nossos salões, encantou os modernistas

Redação (Rádio MEC) 11/02/14 22:51 - Atualizado em 11/02/14 23:09

Arrigo Barnabé, que neste Bossamoderna aparece ao lado de Juçara Marçal em "Valsa lunar", de Cacá Machado (JF DIORIO/AE)

O gênero importado da Europa para os nossos salões aclimatou-se ao país e encantou os modernistas apesar de seu ar retrô. Neste Bossamoderna você ouve dissonâncias de "Valsa lunar", do músico e historiador paulista Cacá Machado, nas vozes de Arrigo Barnabé e Juçara Marçal. Uma parceria inusitada une a pop mineira Ana Carolina e o violonista Guinga (que encordoa a faixa), em "Leveza de valsa", gravada por ela.



A trinca lapeana de "Tresvarios", formada por Mariana Baltar, Luiz Flávio Alcofra e Mauro Aguiar valseia em "Sem Par". Também da nova Lapa carioca, os músicos e compositores João Callado e Fernando Temporão assinam a "Valsa de marés", cantada por Soraya Ravenle. Callado, em seu projeto instrumental, ainda experimenta a "Tecnovalsa" e a "Valsa jongo".



Soraya, no disco Arco do tempo, que dedicou à obra de Paulo César Pinheiro, deslizar por "Serena", parceria dele com Pedro Amorim. Outro trio de ases, do disco Triz, André Mehmari (piano, teclados), Chico Pinheiro (guitarra) e Sérgio Santos (violão) entabula a "Enluavalsa".



Sérgio Ricardo, em disco da fase bossa nova, revisita a ancestral "Eu sonhei que tu estavas tão linda", de Lamartine Babo e Francisco Mattoso. Outro bossanovista, Marcos Valle flutua na valsa jazz "Seu encanto", com arranjo de Eumir Deodato. E Chico Buarque louva "O caderno" (Toquinho / Mutinho) em lírica faixa do disco infantil Casa de brinquedos, de 1983.