20 anos sem João Nogueira

Programa homenageia cantor e compositor. Ouça!

05/06/20 10:16 - Atualizado em 08/06/20 12:23

Em 5 de junho de 2000, falecia o cantor e compositor João Nogueira. Para homenagear o sambista responsável por músicas como “Espelho” e “Eu hein, Rosa”, a Rádio Cultura Brasil exibe um Especial sobre o artista. No programa, depoimentos de João do acervo da TV Cultura e algumas das principais criações do sambista na voz dele mesmo e de outros intérpretes, como seu filho Diogo Nogueira.

Ouça!

Especial “20 anos sem João Nogueira”

Exibido na Rádio Cultura Brasil em 05 de junho de 2020 às 17h e 07 de junho, 11 da manhã

Produção, roteiro e apresentação: Alexandre Ingrevallo

Apoio de produção: Matheus Sued

Trabalhos técnicos: Ariel Novaes