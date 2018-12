Carcará pega, mata e come!

Nos 80 anos de nascimento de João do Vale, uma homenagem a uma das pontas da tríade fundamental da música nordestina do século 20

Eduardo Weber 11/02/14 22:00 - Atualizado em 11/02/14 22:21

João do Vale em detalhe da capa de seu disco homônimo, lançado em 1981 (Reprodução)

Nascido no Maranhão, na cidade de Pedreiras, no dia 11 de outubro de 1934, ele é considerado uma das pontas da tríade fundamental da música nordestina, ao lado de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Ele é João do Vale.



A Rádio Cultura Brasil com o Estúdio F abre as comemorações dos 80 anos de nascimento de João Batista do Vale, neto de escravos e ajudante de pedreiro, que se tornou compositor popular transmitindo aquilo que sentia na pele. "Não sou compositor de protesto", dizia e completava: "canto aquilo que o meu corpo me diz".



João conquistou o Rio de Janeiro em 1953 com "Estrela Miúda", gravada por um dos maiores nomes da época: Marlene. Em seguida viu composições suas serem registradas por gente do porte de Dolores Duran e Luiz Vieira.



O vigor de seu trabalho fica evidente quando várias de suas composições que dividiu com os parceiros José Cândido, José Batista e Luiz Vieira foram e continuam sendo gravadas através do tempo, caso de "Pé no Lageiro", "Carcará", "Coroné Antonio Bento", "Pisa na fulô", "O canto da ema" e "Peba na pimenta".



Paulo César Soares apresenta a trajetória de um autêntico artista popular, falecido aos 63 anos em São Luis, no dia 06 de dezembro de 1996.

_________________

Estúdio F

João do Vale



Apresentado na Rádio Cultura Brasil em 01 de fevereiro de 2014

Apresentação: Paulo César Soares

Produção: Rádio Nacional - Rio de Janeiro