Carmen Miranda

Os 105 anos da pequena notável são retratados por Paulo César Soares neste Estúdio F

Eduardo Weber 11/02/14 22:21 - Atualizado em 11/02/14 22:37

Ela faria 105 anos em 2014: Carmen é a homenageada deste programa (Divulgação)

Carmen Miranda é uma grande estrela da música popular brasileira. É mais. Ela foi uma estrela internacional, com sucesso de costa a costa nos Estados Unidos, contracenando com nomes importantes do showbizz e do cinema nos anos 1940 e 50.



Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu há 105 anos, no dia 9 de fevereiro de 1909. Era portuguesa de nascimento, brasileira por adoção e carioquíssima de coração.



Num tempo de vozes empostadas, Carmen era destaque por seu canto leve. Sua voz pequena, com uma interpretação repleta de ousadias, marcada pelo humor, breque, ginga e bossa, revelou-se um novo fenômeno em nossa música popular. A cantora fez parte da "geração de ouro dos anos trinta da música brasileira", sendo, sem dúvida, um de seus maiores destaques.



O Estúdio F apresenta o perfil da artista. No repertório da edição, uma de suas primeiras gravações, "Dona Balbina" (Josué de Barros), seu primeiro êxito comercial com 36 mil cópias vendidas ("Taí", de Joubert de Carvalho), os trejeitos e roupa que marcaram sua imagem ("O que é que a baiana tem", de e com a participação de Dorival Caymmi), a música de seu compositor preferido, Assis Valente ("E o mundo não se acabou"), o desabafo pela indiferença do público ("Disseram que voltei americanizada", de Vicente Paiva e Luiz Peixoto) e números que fizeram a alegria no carnaval ("Bamboleô", de André Filho) e nos palcos dos Estados Unidos ("Chica chica boom chic", de Harry Warren e Mack Gordon).